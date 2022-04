Fabienne JEAN

Après huit années d'expérience réussie dans le secrétariat, je recherche un emploi dans lequel je pourrais mettre mes compétences professionnelles au service de l'entreprise qui m'embauchera.

En effet, grâce aux différents emplois que j'ai occupés, notamment dans ceux du tourisme, j'ai acquis polyvalence, disponibilité, organisation, esprit d'équipe et une très bonne aisance relationnelle.

Mes précédentes expériences professionnelles, variées et enrichissantes, vous conféreront, j'espère, la certitude de mon adaptabilité à toutes les situations.

Disponible, je suis prête à m'investir pleinement dans les responsabilités qui me seront attribuées.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Traitement et enregistrement des commandes

Traitement et enregistrement du courrier

Gestion des contrôles mails entrants et sortants

Gestion des agendas

Archivage et classement divers

Gestion et suivi des dossiers

Saisie des courriers

Classement

Comptabilité générale

Paie

Comptabilité analytique