Laurence LE BOURCH

Depuis 5 ans, j'ai choisi de travailler différemment...

Développer une nouvelle structure, à temps choisi, motiver mes équipes autrement...

Tout un programme bien différent de ce que l'on connait !



Cette activité me permet de garder la gérance de mon entreprise, Ponctu@tion, qui propose des services de gestion administrative et commerciale, aux sociétés.



Désormais, je diversifie mes revenus, les augmente et bénéficie d'une meilleure qualité de vie.



Mes compétences :

gestion commerciale

Ressources humaines

gestion administrative

Conseil