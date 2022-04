Fabienne JEGO

Coordination logistique

Interface fournisseurs – magasins – entrepôt

Planification des livraisons fournisseurs,

Gestion des anomalies de réception entrepôt et magasins

Gestion des retours de fin de saison magasins vers les fournisseurs après négociations

Réapprovisionnement et Réassortiment

Analyses des ventes et stocks

Dimensionnement des stocks

Préparation et passation commandes implantations et réapprovisionnement suivant budgets

Suivi des réassorts

Allocation des promotions et besoins ponctuels Référencement des produits, mise à jour des tarifs et vérification de l’intégrité des données de nomenclature



Mission depuis octobre 2010-2011 : interface entre la cellule projet SAP et l’équipe Lingerie pour la résolution des dysfonctionnements, l’évolution du système, la formation et le déploiement aux équipes.



Avril 2013 : Mission Projet mise place d'un outil de prévisions et réapprovisionnement



Mes compétences :

SAP

Gestion stock

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel