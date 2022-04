Fabienne JOLY

Mes compétences :

procédés technologiques CMOS et CCD

logiciel d’analyse de défauts (Klarity Defect)

process et équipements de dépôts PV

tubes cathodiques

testeurs paramétriques

plans de qualification

logiciel de gestion MES des lots de production

langages HTML/CSS

logiciel LabView

analyses statistiques (Statgraphics)

caractérisations de matériaux SEM, SIMS et AFM

outils de résolution de problèmes (8D, PDCA)

méthodes de contrôle d’un process (SPC, FDC)

amélioration continue (Kaizen, 5S, Lean, 6).

analyse de défaillances (FMECA)

plans d’expériences (DOE)

technologie du vide

analyses multivariées (Simca P+)

équipements d’inspection de défauts KLA-Tencor