Fabienne JUNCHER-QUAINON

"Le Conseil conjugal et familial, une autre façon d'être écouté et entendu".

Le cheminement dans la parole, l'écoute empathique, la reformulation permet à tous individus de se raconter son histoire. les mots chargés de ressentis et d'émotions expriment à leur tour toutes les souffrances et les mécanismes mis en place pour s'accepter et accepter les autres.

Accompagner, écouter, Faire cheminer, tel est ce que je vous propose. Un petit bout de chemin sur vous même et votre propre vie pour désamorcer les conflits, comprendre d’où ils viennent, de qui ils parlent, et trouver ainsi des solutions durables.

Public: En individuel, en couples, en familles, pour petits et grands.





