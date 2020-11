Je me présente : Je mappelle Philippe VIALLET Consultant Expert en loi dAttraction, je suis votre Coach de Vie pour vous aider à évoluer et trouver vos propres réponses au travers dun accompagnement individuel et personnalisé.



Ma devise " Prenez votre Envol vers le Bonheur"

Je suis une personne très humaine, sensible,curieuse , une personne qui aime relever les défis, une personne qui dégage une énergie vitale que j'aime transmettre.

je vous propose de mettre mes compétences à votre service, j'ai envie de transmettre pour quelques années encore. De part mon expérience la création de mon Cabinet de Coaching à été une évidence, de nombreuses formations en développement personnel et surtout une croyance en la capacité de l'être humain à progresser et à trouver l'épanouissement personnel. (mes outils sont la Loi d'Attraction, la PNL (la programmation Neuro linguistique), l'énnégramme, l'écoute active, le LNV ( le langage non verbal).



"Vivre, c'est la chose la plus rare dans ce monde.

La plupart des gens ne font qu'exister" Oscar Wilde



Je sais ce que je veux et pour moi tiré les leçons du passé font murir pour grandir, je suis à la recherche d'un idéal de vie avec un cadre de vie agréable. COACH DE VIE



"Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité" Antoine de Saint Saint-Exupéry



Faîte de même !! et vous verrez ! c'est fantastique ! Vivez !



http://www.ovoia.com/philippe-viallet-coachdevie



https://www.meetup.com/fr-FR/Meetup-Bien-etre-Cannes



Mes compétences :

Qualité

Gestion de projet

Insertion socioprofessionnelle

Management

Formation

Conseil en management

Education specialisèe