Fabienne JUSTIN

Expert segment "famille" au CREDIT AGRICOLE Centre-est, je travaille dans le marketing bancaire depuis 1989. J'ai exercé plusieurs fonctions : Marketing Etudes, Géomarketing, Marketing opérationnel sur les segments de clientèle "Professionnels", "Jeunes" et aujourd'hui "familles".

Ma fierté : Avoir activement contribué à faire du CREDIT AGRICOLE Centre-est la première banque en France accessible aux personnes sourdes et malentendantes, de leur domicile jusqu'au rendez-vous en agence, en partenariat avec la société DELTA PROCESS et son service ACCEO.



Mes compétences :

Actions commerciales

Étude de marché

Marketing direct

Créativité