Fabienne LAFARCINADE

J'ai eu la chance d'exercer pendant ma carrière un métier passionnant qui est l'assistanat droit des sociétés. Toujours rattachée au responsable du cabinet, mais en totale autonomie, j’ai appris à m’organiser et à prioriser. Mon véritable coeur de mission est la tenue et le suivi d’un portefeuille de sociétés commerciales.

Aujourd’hui, je valorise ce parcours en mettant à disposition d'un cabinet régional et de proximité mon expertise en droit des sociétés.



Mes compétences :

Adaptabilité

Maîtrise du logiciel POLYACTE

Rigueur

Bon relationnel

Capacité rédactionnelle

Comptabilité