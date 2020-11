Fabienne LAGORSSE

Possédant un BAC PRO Secrétariat, j'ai travaillé comme secrétaire dans le Bâtiment, puis secrétaire administrative pour enfin me spécialiser dans le secteur de la santé en obtenant un diplôme de secrétaire médicale.

Mon parcours professionnel m'a permis de rencontrer différents chefs d'entreprise, de discerner leurs besoins, soulager leur emploi du temps, déléguer, anticiper, gérer les imprévus et mettre en avant les priorités de l'entreprise.



Après 25 ans d'expérience en qualité d'employée, j'ai décidé de créer ma propre entreprise. Ainsi Plannet Flag est née.



Je suis avant tout une secrétaire médicale indépendante , je suis également, spécialisée dans la permanence téléphonique. Je gère aussi tous travaux de secrétariat à distance avec de nombreuses prestations comme l'audiotypie, la traduction.



Je souhaite ainsi offrir mes compétences et mon savoir-être à tout chef d'entreprise souhaitant mieux se concentrer sur son cœur de métier.



Ma mission : Être le trait d'union entre ces entrepreneurs actifs et leurs clients.



De façon ponctuelle, allant de quelques heures, quelques jours ou quelques semaines par mois ou de manière plus engagée dans le temps, ils me délèguent leur standard téléphonique.

De cette façon je reçois en leur nom leurs appels téléphoniques et gère leurs agendas professionnels.



Dans le cadre du télésecrétariat je propose des tâches diverses : administratives, informatiques, bureautiques, comptables ainsi que de la traduction sont proposées, mais la liste n'est pas exhaustive! Tout demande est traitée, un devis adapté.



Je me suis entourée de collaborateurs et collaboratrices toutes plus compétentes les unes que les autres afin d'offrir des prestations de qualité, avec un service rapide et efficace.



Des entrepreneurs me font confiance : Professions libérales, commerciales, artisanales, ou autre, je suis à l'écoute des attentes de chacun et ma mission est de les satisfaire.



Mon site internet est en cours de création mais n'hésitez pas à me contacter pour avoir de plus amples renseignements sur ce que je peux vous proposer !



Que vous soyez du nord de la France, du Sud, de l'Est ou de l'Ouest ainsi que du Centre, la Permanence téléphonique et le secrétariat à distances sont LA solution qui vous facilitera votre métier en soulageant votre emploi du temps.



Mes compétences :

Priorité clients

Sens de l'écoute des besoins du client

Travail en équipe et en réseau

Disponibilité et investissement professionnel

Rapidité d'éxécution des tâches

Souriante et à l'écoute

Sens des relations humaines

Sens de l'organisation et des responsabilités

Accueil téléphonique

Secrétaire médicale

Secrétaire médicale indépendante