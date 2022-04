Fabienne LAINÉ

J'ai travaillé pendant 15 ans en milieu Industriel (service méthodes) en tant que gestionnaire de données techniques puis

5 ans dans une association d'aide à l'amélioration de l'habitat (demande de subvention...) où mes fonctions étaient diverses : secrétariat, administration, accueil.

J'ai obtenu en mars 2017 un titre de comptable assistante et en juin 2017 le titre de comptable gestionnaire, niveau III (Bac +2). Je suis une personne polyvalente, qui aime la diversité des tâches et toujours en quête d'apprendre et de découverte.



Mes compétences :

SAP

budgets

SAP EBP

Rectifiers

Microsoft Word

Microsoft Excel

Ciel Compta