Fabienne LANCELLA

Enseignant chercheur qui développe des dispositif innovants pour la formation (Espace Numérique de travail, Bureau virtuel, Plateforme de formation, WEB 2.0,...Compétences Tice,..)

Je suis sollicitée pour des expertises dans des environnements numériques par des ministères et ou organismes.



Je collabore et conseille sur des projets innovants sur la FOAD des opérateurs publics, des universités,...pour des projets de formation en France et à l'étranger : j'axe mes activités sur les enseignants du supérieur, depuis plus de 2 ans et sur la création de dispositif de formation.

J'ai travaillé au CNED organisme national spécialisé dans l'enseignement à distance pour son service assimilé au service R& D.



Mes compétences ont évolué autour de la e administration et de la gestion de projet : responsable des enseignements pour l'IPAG de Poitiers.

Encadrement déquipe : service accompagnement / tutorat

Animation déquipe

Travail en réseau

Gestion multi-projets

Ingénierie de dispositif innovant

Ingénieries de formation et pédagogique

Conduite du changement

Administration denvironnements virtuels numérique complexes (ENT, Bureau virtuel, plateforme de formation, espace numérique Industriel,...)

Usage des technologies pour les dispositifs : plateforme, QCM,.., Web 2.0

Expérimentations de modèles pédagogiques et dintégration de nouvelles technologies (former aux compétences, classe virtuelle,..)



Thèmes : Gestion de projet, Tutorat, Correction, Pairform@nce, VAE, BTS, formation de formateurs,Inspecteurs Tunisie, Allemagne, Banque Mondiale, Corrections orales, formation continue des enseignants (CNED, SDTICE Pairform@nce, Martinique, Nancy-Metz,.. ), Stockholm, Madrid,Évaluation multimédia, Évaluer avec le TICE, collaboratif, scénarisation, déploiements de classe virtuelle, former aux compétences,.



Maître de Conférences Université de Poitiers : IUT 1989-2003

Responsabilité des enseignements pour les cours, TD,TP

Enseignements scientifiques

Élaboration de référen