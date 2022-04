Fabienne LANDRÉ

Présentation du Cnam



Créé en 1794 pour « éclairer l’ignorance qui ne connaît pas et la pauvreté qui n’a pas les moyens

de connaître », le Cnam est aujourd'hui le premier opérateur de formation professionnelle pour adultes dans l’enseignement supérieur, en France.



Le Cnam Pays de la Loire : 268 collaborateurs, 700 intervenants , 6 469 personnes, à travers 384 formations modulaires.



Au-delà de ces chiffres, notre établissement est une formidable entreprise de promotion des femmes et des hommes, un outil d’excellence au service des individus, des entreprises, des partenaires de l’enseignement supérieur et des collectivités.



Le Cnam Pays de la Loire propose des formations en alternance, en soirée, en journée, via Internet, ainsi que des démarches de VAE et de Bilans de compétences.

Il s’affirme également par sa contribution à la diffusion de la culture scientifique et technique et à la recherche technologique.



A votre disposition pour vous accompagner dans la mise en place de vos projets de formation au sein de vos entreprises.