Fabienne LATOUR

J'ai 16 ans d’expériences professionnelles dans des grands groupes internationaux et petites structures en engineering et en marketing. Je suis diplômée de l’École Nationale des Ponts et Chaussées et de Université Paris IX Dauphine.



Compétences :

Management International

- Direction d'équipes internationales multi-sites

- Construction d’équipe, Training, Coaching

- Anglais courant, langue de travail de 1995 à 2010



Marketing Produit

- Études de marché

- Plan Marketing

- Gestion de la relation client

- Développement de produits



Marketing Opérationnel

- Conception d'outils d'aide à la vente

- Formation de la force de vente



Communication

- Brand Management

- Media-planning

- Relations Presse

- Marketing Direct

- Partenariats

- Evénement Clients



Gestion de projets

- Analyse de données

- Établissement de plan de transport

- Travail en mode projet

- Reportings



Animation Commerciale

- Tableaux de bord commerciaux

- Prix et de conditions de vente

- Incentives commerciales



