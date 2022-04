Fabienne LAUGERETTE

Je travaille actuellement dans un Laboratoire de "Régulations Métaboliques, Nutrition et Diabète" sur Lyon, où j'étudie le rôle des lipides alimentaires sur l'absorption des endotoxines de la flore intestinale en situation d'obésité ou de diabètes.



Forte de mes compétences en Physiologie Animale et sans oublier mes connaissances sur les lipides, je participe à la mise en place d'études in vivo chez le rat et la souris.



En parallèle de ces études animales, j'ai l'opportunité, de participer à des recherches cliniques et de développer certains outils in vitro.



Mon contrat se terminant en septembre de cette année, je suis ouverte à tout contact dans le secteur privé comme dans le secteur publique et dont mon parcours professionnel pourrait intéresser.

Je recherche plus particulièrement une fonction qui me permmettrait d'imaginer, mettre en place et participer à des expériences.



Mes compétences :

Diabète

Nutrition

Obésité

Physiologie

Physiologie animale