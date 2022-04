Fabienne LE FORESTIER

Stratégie - Action - Mise en oeuvre : je réalise des missions de conseil et formation en stratégie et développement commercial, vente et négociation depuis plus de 10 ans sur la région PACA, Lyon et Paris. J'interviens aussi bien auprès de grands comptes que de TPE/PME, créateurs d'entreprises ou de jeunes entreprises.

Que ce soit en formation ou accompagnement opérationnel, ma valeur ajoutée est le sur-mesure et ma capacité à m'imprégner du contexte de mes clients.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Négociation

Stratégie commerciale

Formation professionnelle

Conseil

Animation de formations

Ingénierie de formation

Grands comptes

Accompagnement de dirigeants

Gestion de la relation client

Formation commerciale

Management opérationnel

Management