Jessie TOULA

Après plus de 14 années d’expérience en tant que Responsable Qualité et Sécurité des aliments dans les secteurs agroalimentaire, aériens et du service, j’exerce depuis 2013 le métier de consultante, auditrice et formatrice indépendante.



J'accompagne les entreprises et administrations pour mieux gérer les risques et optimiser leurs performances dans les domaines Qualité, Sécurité des aliments, Santé et sécurité au travail et Environnement (QHSE).



Je met à profit mes compétences multisectorielles (agro-alimentaire, restauration, transport, logistique, services aux entreprises, nettoyage, gestion des déchets, administrations) au travers de la réalisation d’audits (internes et tierce partie), de formations et de missions de conseil.



Mes compétences :

Audit

ISO 9001

ISO 14001

SAP QM

Microsoft Visio

Microsoft SharePoint

Microsoft Project

Microsoft Office

Formation professionnelle

Sécurité alimentaire

Entrepreneurship

ISO 22000

OHSAS 18001