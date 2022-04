Fabienne LEGER

"Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité, visant à un but commun : l'épanouissement de chacun dans le respect des différences."

Françoise DOLTO



D'une double formation "Commerciale et travailleur social", c'est dans la responsabilité d'une agence de services à la personne que je veux mettre à profit mes compétences empiriques et théoriques. Soucieuse de l'innovation dans l’économie sociale et solidaire, je veux participer à l'évolution et à la valorisation des métiers du service à la personne tant pour les usagers que pour les professionnels. La marchandisation des besoins des personnes les plus fragiles ne doit pas faire l’impasse sur la promotion des valeurs humaines de respect des dignités et du "bien vivre et bien vieillir ensemble". Pour que le service à domicile, soit toujours un plaisir tant pour l’aidé que pour l’aidant.





Mes compétences :

Gestion de projet

Diagnostic de territoire

Écrivain public

Politiques publiques

Management

Sciences humaines et sociales

Informatique

Gestion administrative

Microsoft Office 2010

Communication

Microsoft PowerPoint

Gérontologie

Droit social

Droit du travail