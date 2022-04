Fabienne LEGRAND PUPPETTI

Fabienne PUPPETTI, actuellement chargée de coordonner toutes les réponses aux appels d'offres et des contrats en général chez Philips France activité Healthcare.

Je travaille de manière transversale avec l'ensemble des populations : commerciales, assistantes, marketing.



Responsable d'une équipe composée de 2 personnes en charge de la validation des conditions de financement des commandes et d'en assurer la facturation.



J'ai commencé mon expérience chez Hewlett Packard au service des marchés publics en tant qu'assistante du service.



J'ai souhaité me retrouver dans le poste opposé, c'est à dire non plus en tant que fournisseur, mais en tant que personne publique qui lance ses achats. C'est ainsi que j'ai intégré l’Établissement Français des Greffes en tant qu'assistante marchés publics.

Philips a racheté la partie médical de Hewlett Packard et j'ai ainsi retrouvé mes anciens collègues du service marchés publics. Suite à des restructurations, je me suis tournée vers l'assistanat commercial et marketing, qui aujourd'hui est une grande force, car je connais leurs attentes et réticences qu'ils peuvent avoir vis à vis des aspects légaux.



Pendant cette période, le droit me manquait et j'avais toujours souhaité poursuivre mes études que j'avais du stoppées. J'ai donc en parallèle de mon travail, repris et obtenu en cours normal (mais horaires adaptés du soir) ma licence en droit, puis ma maîtrise en droit.



j'ai abordé mes études de droit à l'origine pour être enquêtrice, ou lieutenant. Ce qui me passionne avant tout c'est la recherche d'élément, d'amélioration, de trouver ce qui ne va pas. Au sein d'une entreprise, la recherche d'amélioration est constante, l'aide que je peux apporter est présente, je réponds de manière "détourné" à mes souhaits initiaux.



Mes compétences :

Process

Recherche

Rigoureuse

Change management / lean management