Fabienne LENTIN

Après un premier parcours professionnel fortement marqué par l'appropriation de l'environnement des marchés publics, la conduite de projets, l'accompagnement des différents acteurs de la commande publique, la conduite du changement et notamment la transformation numérique dans le domaine achat finances, les ingrédients étaient parfaitement réunis pour mener à bien un projet professionnel tourné vers la modernisation de l'achat public.



Ainsi ma deuxième partie de carrière est dédiée à la création et au développement d’un cabinet de conseil et de formation en marchés public spécialisé dans la dématérialisation et plus particulièrement dans l’expertise de la carte d’achat.



L’activité du cabinet s’adresse :

à toute entreprise privée souhaitant

• développer son activité en répondant aux marchés publics,

• maitriser les processus dématérialisés (procédure, exécution, facturation),

• innover en intégrant la carte d'achat pour ses clients mais aussi pour ses propres besoins;

à toute administration (Etat, collectivités, établissement hospitalier) désireuse d'être accompagnée dans

• les démarches de dématérialisation,

• la conduite de projets complexes ou innovants,

• l'amélioration du processus achat notamment par la carte d'achat;

à tout organisme de formation recherchant un partenariat dans le domaine des marchés publics;

à tout particulier intéressé par une formation en marchés publics dans le cadre d'une transition ou d'un repositionnement professionnel.



Qui que vous soyez, mon offre de service vous permettra donc de rester connectés.

N'hésitez plus !



Mes compétences :

Marchés publics

Comptabilité publique

Dématérialisation

Achats publics

Négociation achats

Réponse aux appels d'offres