Fabienne LERMAN

A partir de mars 2012, médecin au sein du COMITE MEDICAL de la MACSF



2009-2011 : Mission d’assistance à expertise dans le cadre de la responsabilité médicale tant pour les établissements de santé que pour les médecins dans le cadre de la gynécologie obstétrique



2009-2010 : DU Expertise du dommage corporel (CAPEDOC). Paris VII

DIU Traumatisme crânien de l’enfant et de l’adolescent. Syndrome du bébé secoué. Paris V.



Décembre 2008 : DIU Droit de l’expertise médicale. Professeur Denis Safran. Paris VIII.

Avril 1993 – Septembre 2008. Directeur de la Clinique du Parisis à Cormeilles en Parisis, 93 lits et places, médecine, chirurgie, obstétrique, dialyse en centre, auto dialyse, dialyse médicalisée, procréation médicale assistée.

Mes fonctions sont les suivantes :

• Le personnel. Je supervise l’organigramme, le recrutement, je préside le comité d’entreprise.

• Les médecins. Je recrute les médecins, je discute les contrats, je suis l’interlocuteur privilégié de la Commission Médicale d’Etablissement. J’organise les différents partenariats avec les établissements d’amont et d’aval. J’inscris l’établissement dans les réseaux de santé du territoire.

• J’élabore les dossiers de demandes d’autorisation

• J’entretiens les rapports avec les autorités de Tutelle.

• Je planifie la mise en œuvre des conformités et des sécurités sanitaires. Je veille au respect des calendriers.

• Je suis engagée avec l’ensemble des acteurs dans la mise en application des procédures d’assurance qualité, la gestion des risques et l’accréditation.

• Au sein de la politique d’optimisation des coûts et des moyens, je suis également chargée de l’élaboration et du suivi des plans d’investissement.

• Je participe à la mise en œuvre des orientations stratégiques de l’établissement.

• Je conduis l’accréditation de l’établissement en 2004 et la certification en 2008.



Octobre 2001 -octobre 2011 : Expert visiteur auprès de l’Agence nationale pour l’accréditation et l’évaluation en santé puis de la Haute Autorité de Santé.

Octobre 2001 : Formation d’expert visiteur par l’Agence nationale pour l’accréditation et l’évaluation en santé

Octobre 2001 à ce jour : formation continue sur la qualité et la gestion des risques auprès de l’Agence nationale pour l’accréditation et l’évaluation en santé puis de la Haute Autorité de Santé.



Septembre 1998-Juillet 1999 : Formation à l’Essec. Spécialité Management Hospitalier. Diplôme obtenu avec les félicitations du Jury.



Février 1982- Décembre 1998. Praticien libéral en Obstétrique et Gynécologie au centre Hospitalier Privé de Conflans. Entre 1993 et 1998, je cumule les fonctions de Directeur de la Clinique du Parisis et Gynécologue Obstétricien au Centre Hospitalier Privé de Conflans.



1980 : Certificat de spécialité en Obstétrique et Gynécologie

1977-1980 : Chef de Clinique Assistant des Hôpitaux de Paris à la Maternité de Port Royal

1975-1977 : J’accompagne mon mari, pédiatre, à la Réunion dans le cadre de l’aide technique, période pendant laquelle j’effectue de très nombreux remplacements en Gynécologie et Obstétrique.

1975 : Thèse de Doctorat en médecine. Lauréat de la Faculté de Médecine. Médaille de Bronze.

1969 : Internat des hôpitaux de Paris.

1965 : Baccalauréat mathématiques élémentaires



Mes compétences :

Accréditation

Audit

Certification

Gestion des Risques

Management

Management hospitalier

Qualité