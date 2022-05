Patrice BODARD

Avec vous, nous aimons travailler en équipe ou en réseau. Pour pérenniser l'entreprise, nous avons construit une offre de conseil adaptée à notre environnement en transition, en rupture :



- L'adaptation et l'amélioration durable des processus (transactionnels ou industriels) sont notre cœur de métier en maitrisant parfaitement le management du changement.

- L'utilisation des méthodes Lean Manufacturing, Six Sigma, Lean StartUp et Océan Bleu sont nos savoir faire.

- Vous former et vous rendre autonome sont nos objectifs.



Nous avons réalisé :

- le coaching de plus de 150 chefs de projets d'amélioration continue,

- l'accompagnement au déploiement de plus de 400 projets. Gains validés par projet de 15k€ à 400k€.

- la formation coachée de plus d'une 15ène de sessions de certification Green Belt.



Mes compétences :

Business plan

Supply chain management

Organisation d'entreprise

Management d'équipes

MASTER BLACK BELT

Lean Manufacturing

Six sigma

Management des processus

Direction générale

Minitab

Management du changement

ERP

Coaching

Formateur

Lean six sigma

Industrie automobile

Lean management

Business modèle canvas

Supply Chain

Green Belt Lean Six Sigma

LeanSigma

Six Sigma Green Belt

Business Model Canvas

Océan BLEU

Aéronautique

Am�lioration continue