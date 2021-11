Christophe S.

Plus de 20 ans d'expériences dans le domaine de la Performance (apprenti projet World Class Mamufacturing, responsable amélioration continue, chef de projet démarche Lean multi-sites, responsable production, responsable UAP - Supply Chain, Consultant Senior Excellence opérationnelle, déploiement international multi-sites).



Maitrise des outils/méthodes(une centaine de chantiers menés) et démarches sur les différents niveaux de'encadrements de les entreprises (Hoshin Kanri / A3 / Policy Deployment) : Plan de progrès, Value Stream Mapping – VSD - SPT, Standardisation, Animations à Intervalles Courts, QRQC, 8D, A3, TPM, DMAIC et 6 sigma, 5S, Méthodologie de Résolution de Problème, Analyse Déroulement, Cartographie des processus, SMED, Kanban, réduction taille de lots, diminution des stocks, redesign des Flux , flux tirés,…

et surtout : Conduite du changement



Mes compétences :

LEAN SIX SIGMA PROJECTS

Amélioration continue

DMAIC

TMS

Santé au travail

Management d'équipe

Management de projet

Lean management

Production

Black Belt Lean 6 sigma