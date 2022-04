Fabienne LEROY

Domaine de compétence:



- Technicienne laborantine photo( Fufilfilm)

- Animatrice polyvalente ( Canal Satellite Calédonie)

- Conducteur de personne ( Arc en ciel et transport a Vot'Service.)

- Conseillère Relation client à distance ( ServiPlus, Clara automobile)





Je maîtrise l'outil téléphone et informatique, j'ai un très bon sens de la relation client et professionnelle.

Je souhaite travailler dans une entreprise qui respecte une certaine éthique vis à vis de ses clients,pour la fidélisation, et vis à vis de ses collaborateurs.



Je suis quelqu'un qui aime le terrain, qui prend plaisir à parler avec les gens en face à face, mais je suis depuis le mois de février 2017, certifiée Conseillère relation client à distance, j' accepte également la vente par téléphone, pour moi tous les challenges sont tous bon à être exploiter !



Mes compétences :

Adaptabilité

Relationnel

Sens de l'initiative