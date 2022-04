Fabienne LESPAGNOL

Riche d'expériences dans le domaine de l'assistanat de direction, notamment dans les espaces verts et le BTP, j'ai la motivation et la personnalité pour apprendre et connaître d'autres secteurs d'activités.



MES ATOUTS

Aptitudes relationnelles : esprit d'équipe, sens du contact, qualité d'écoute, sens du service, aisance relationnelle

Qualités personnelles : polyvalence, rigueur, dynamisme, organisation, réactivité, autonomie

Qualités intellectuelles : bon esprit d'analyse, capacités rédactionnelles, sens de la réflexion

Qualités managériales : accompagnement, écoute, confiance, communication, anticipation

Force intérieure : gestion des priorités, résistance au stress



MA MOTIVATION

Apporter mon savoir-faire et mes compétences au service d'une entreprise avec des valeurs humaines.



MON OBJECTIF AUJOURD'HUI

Je recherche un poste d'assistanat de direction avec de nouveaux challenges. J'ai envie de m'investir dans d'autres domaines d'activités.



Si vous avez l'envie de me contacter, voici mon mail...

lespagnol.fabienne@gmail.com



Mes compétences :

Sens du service, qualité d'écoute, esprit d'équipe

Autonomie professionnelle

Discrétion, rigueur, polyvalence, dynamisme, soupl

BTP, espaces verts

Appels d'offres, marchés publics

Management, gestion d'équipe