Fabienne LEYRIS- MONTEIL

Mon poste actuel :



Effectuer des entretiens ciblés avec les demandeurs d’emploi-Planifier la formation du personnel

-recruter, animer, encadrer et diriger des équipes de personnel permanent et intérimaire

- travail sur retour vers l’emploi

-Déléguer et suivre notre personnel dans leur insertion et adaptation au sein des entreprises

-Interventions pour intégration sociale du personnel intérimaire (relations avec différents organismes, entreprises..)

-Constitution de dossiers auprès des organismes sociaux pour les travailleurs en difficultés (aide au logement, à l’accès au crédit, au droit à la Sécurité Sociale, à une mutuelle, …) afin de faciliter l'insertion dans le milieu du travail

-Prospecter et fidéliser les entreprises clientes (Suivi commercial tous secteurs d’activités confondus)- Proposer activement du personnel dans les entreprises clientes ou prospects.

- Collaborer avec Pôle-Emploi, divers organismes de formation ou de retour à l’emploi

-Fixer et piloter avec ma hiérarchie les objectifs de l’agence (gérer et actualiser les indicateurs de l’agence, suivi du budget annuel et gestion du compte d’exploitation)

-Préparer les audits internes : Mise en place procédures qualité et sécurité-risque AT-

Visite des postes de travail-Anticiper / Résoudre les éventuels conflits Salariés / Clients (Juridique et administratif)

-Gérer le risque client (solvabilité)

-Suivre les procédures qualité QSE,EAD

-information enquête sécurité auprès des entreprises clientes-

Formations suivies en interne - avec mise à jour annuelle :

- Insertion professionnelle et sociale des travailleurs précaires voire handicapés, séniors et discrimination au travail-« égalité des chances »-

Techniques de vente -

Analyses financières des entreprises -

Législation du travail – Modules réguliers de mise à jour.

formations sur la sécurité au travail, la prévention des AT et l’analyses et calculs des risques

- Intervenante auprès de divers organismes de formation, d’Insertion, d’intégration et de Pôle-Emploi.Membre du jury d’examens