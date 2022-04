Fabienne LOPEZ

Je suis Assistante commerciale et Assistante administrative.

J'ai eu la chance de travailler dans différents domaines qui m'ont permis de gérer sans difficulté les tâches relatives à la gestion d'un service administratif et d'apprendre énormément quant aux tenants et aboutissants d'une équipe commerciale.

Mon goût certain pour le travail en équipe, du relationnel, ma capacité d'adaptation, ma polyvalence et apprécie à cette occasion, être force de proposition et de réalisation, sont des atouts dont je désire faire profiter l'employeur.