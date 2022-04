Fabienne LORIN

Engagée pour la démocratisation culturelle depuis plus de vingt ans, je crée mon entreprise en 2016 que j'aime définir comme facilitateur de projets. L’axe territorial est prééminent dans mon travail, dans ses dimensions sociale, politique, culturelle, environnementale et économique.

Les valeurs de mon entreprise sont axées sur l’équité territoriale, notamment en matière de développement culturel, d’offre de loisirs et de tourisme culturel ; et sur la valorisation des initiatives locales, de l’identité d’un territoire et de sa population.



Mes compétences :

Connaissance des politiques publiques et du foncti

Développement des partenariats, mise en réseau et

Recherche de financements; gestion budgétaire

Définition, mise en oeuvre et conduite de projets

Étude de faisabilité de projets

Développement culturel durable du territoire

Connaissance du milieu culturel et artistique