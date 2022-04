Fabienne LOUIS

La société HELP SECRETARIAT, sise 18, Rue Moselly à VELAINE-EN-HAYE 54840, s'adresse aux professionnels, particuliers et étudiants.

Après 23 années d'expérience dans le secrétariat au sein d'une P.M.E., je souhaite maintenant mettre à votre disposition, mes compétences et mon savoir-faire, afin de vous assister dans votre secrétariat.

Pour les professionnels cela peut représenter les avantages suivants :

- Gains financiers : pas de charges sociales, prestations déductibles de vos charges

-Gain de temps qui vous permettra de vous consacrer entièrement à votre activité ; pas de souci de gestion du personnel

-Vous ne faites appel à mes services qu'en cas de besoin et ne réglez que pour le temps ou le travail réalisé.

-Les travaux seront effectués en temps et en heure. Le délai étant déterminé d'un commun accord préalablement.

Pour les particuliers, je rédige pour vous courriers administratifs, CV...

Pour les étudiants : saisie de supports de cours, thèses, rapports de stages, mémoires, ....



HELP SECRETARIAT se tient à votre disposition pour tout renseignements, tarifs...

N'hésitez pas à me contacter par téléphone au 06.32.43.81.75 ou email : fabiennelouis54@free.fr ou via mon site internet : http:/helpsecretariat.jimdo.com/



Mes compétences :

Relecture / corrections

Rigueur

Microsoft Excel

Organisation du travail

Correction orthographique

Microsoft Word