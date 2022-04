Fabienne MANGIN

Diplômée en Lettres et management, j’ai tout au long de ma carrière guidé des entreprises, écoles et collectivités dans leur virage numérique par la création ou l'adaptation de contenus éditoriaux et multimédia qui ont sensiblement modifié leur audience sur le net.



Entourée d’un réseau de professionnels experts dans les métiers de la communication et du digital, ma mission sera de prendre en charge la définition et la mise en œuvre de vos actions de communication internes et externes.



- Interlocutrice privilégiée, je vous propose une solution pertinente et adaptée à vos besoins,



- J'apporte un regard extérieur, synthétique qui donne hauteur de vue et créativité à votre projet,



- Je prends en charge la coordination et la gestion de vos projets de l'élaboration du cahier des charges jusqu'à la mise en ligne



- Véritable relais d'interface et de soutien, je suis garante de la qualité des prestations réalisées,



- Je coordonne les différents partenaires et assure le lien avec les services internes pour aboutir au résultat selon le niveau d'exigence que nous aurons défini ensemble.



Vous avez un projet de Charte graphique, d'édition, d'évènement, de salon, ou de site internet ? Elaborons ensemble un premier brief, je bâtirai votre projet.



Mes compétences :

Community management

Gestion de projet

Evénementiels et salons

Rédaction de contenus web

Rédaction web

Webmarketing

Webmaster