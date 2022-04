Fabienne MARANDET

Principalement spécialisée dans le domaine de la peinture avec une expérience de 12 ans dans le secteur Aéronautique.

Expérience acquise dans un premier temps en qualité de peintre aéronautique et dans un second temps en qualité de contrôleuse qualité sur pièce peinte, renforcée par un CQPM peintre Aéronautique et un CQPM Inspecteur Qualité.

Je suis en quête de nouvelle affinité professionnelle me permettant de continuer à développer mes compétences voir de les accroitre par le biais de formation ou tutorat en interne afin d'explorer d'autre opportunité.



Mes compétences :

Continuous Improvement

Bookkeeping

Paye/Prsi