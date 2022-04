Fabienne MARCHAL

Fédératrice et enthousiaste, je recherche un poste en administration des ventes orienté vers le service client, sur Nancy et environ, où je pourrai mettre à profit mes compétences acquises, telles que:

- planification et gestion des priorités

- interface et coordination entre différents services

- optimisation des méthodes et de la productivité

- animation d'une équipe



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Investissement

Adaptabilité

Rigueur

Sens du service