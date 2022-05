Patrice GLAISE

Management d'une équipe administrative et commerciale



Responsable du développement de notre activité de maintenance d'équipements automatisés en B to B sur les départements de la Loire Atlantique et du Maine et Loire.



Chef des Ventes

Octobre 2015 à ce jour



Chef d'Agence

juin 2003 – septembre 2015

Gestion, développement, rentabilité des activités opérationnelles.



Ingénieur Commercial

juin 2000 – juin 2003

Chargé du développement commercial et de la gestion d'un portefeuille client.



Attaché Commercial

février 1994 – juin 2000

Chargé du développement commercial et de la gestion d'un portefeuille client.



Agent Technique

juin 1986 – février 1994

Maintenance appareils de levage hautes caractéristiques