Fabienne MARJOLLET MAVOUNGOUD

Offre de Missions en Ressources Humaines :

Débordé par vos Missions transverses ?

Dotée d'une expérience de 14 ans dans des fonctions juridiques dont 8 ans au coeur d'un service Ressources Humaines dans le secteur de la Distribution, j'ai décidé d'élargir mes compétences et suis actuellement une certification de Responsable Ressources Humaines.

Dans ce cadre je vous propose de venir en renfort de vos équipes et d'apporter une vision neuve à vos projets dans le cadre d'une mission pratique à compter du 4 mars 2015.

Je peux intervenir sur des projets de Recrutement, de mise en place d'outils et de supports RH, Projet de Réorganisation de vos services, Conduite du changement, Support de communication RH, Administration du Personnel.



Mes compétences :

Droit du travail

Optimisation des process

Contentieux social

Microsoft Office

Legal Suite

Aide au recrutement

Administration du Personnel