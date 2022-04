Fabienne MASSA

Titulaire d'un Doctorat en Biologie, j'ai décidé de sortir de mon laboratoire de recherche afin de découvrir le monde de l'Entreprise. Pour cela, je suis retournée en formation et j'effectue actuellement un Master en Administration des Entreprises à l'IAE où j'étudie aussi bien la finance que la communication, le management ou le marketing.

Désormais, je peux dialoguer avec deux univers, la science et l'entreprise!

Dans le but de mettre en pratique ces nouvelles connaissances, j'effectue un stage de 6 mois chez ORKEO, une PME de l'industrie pharmaceutique.



Mes compétences :

Gestion de projet

Veille technologique

Biologie cellulaire

Mise au point de méthodes d'analyses quantita

Encadrement/travail d'équipe

Enseignement supérieur et recherche

Biologie moléculaire

Rédaction technique