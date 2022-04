Fabienne MASY

En charge du développement de Manpower sur le département du nord

11 agences, 2 lignes de service Manpower CONSEIL RECRUTEMENT ET REFERENCE INTÉRIM .Nous déployons le conseil recrutement et le travail temporaire auprès de toutes les entreprises locales.

les consultants spécialises de nos 2 cabinets recrutement de Lille et de Valenciennes proposent des solutions adaptées aux différents enjeux RH.

J'élabore et mets en place les budgets, le pilotage des agences et la déclinaison de la stratégie commerciale nationale. Le management par objectifs et l'accompagnement des collaborateurs et des grands clients sont le coeur de mon métier et de mes compétences, mises en avant par des réussites tangibles sur les différents postes occupés.

L'adaptation perpétuelle aux évolutions du marché de l'emploi combinée aux objectifs de notre société nous permettent de nous positionner comme leader sur notre marché.

Presidente de l'instance CHSCT du nord.



Mes compétences :

communication

management

Pilotage

Commerciale

Formatrice

Management transverse

Développement des ventes

Recrutement

presidente chsct