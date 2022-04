Fabienne MAURIOL GEROMEGNACE

Professionnelle des problématiques immobilières et d’ingénierie financière (expérience > 15 ans), et experte de la conception de modèles d’affaires et de la dynamisation des canaux de promotion des ventes ◦ femme de vision, capable d’anticiper les évolutions du marché et de positionner l’organisation sur des relais de croissance ◦ créatrice de valeur et capable de piloter des projets structurants en animant des équipes pluridisciplinaires ◦ forte d’une capacité à m’inscrire dans une équipe de direction pour en porter les orientations stratégiques, je souhaite aujourd’hui investir ma passion dans un poste de Directrice commerciale au sein d’un acteur d’envergure du secteur immobilier ou de Directrice immobilière & investisseurs pour une banque d’affaires.



Mes compétences :

Immobilier

Défiscalisation

Recherche de financement

Direction commerciale

Direction de centre de profits

Gestion locative