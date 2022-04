Fabienne MAUVE

Une formation d'ingénieur agronome, complétée par le cycle ICG en gestion et finances de l'IFG m'a permis d'exercer des responsabilités commerciales et marketing tant sur un plan stratégique qu'opérationnel.



J'ai ainsi travaillé dans différents secteurs d'activités, agrochimie, semences, nutrition des plantes et plus récemment dans le domaine de la santé: compléments alimentaires et dispositifs médicaux.



Mon domaine d'expertise porte sur la gestion de la relation clients et plus particulièrement la démarche Trade-Marketing.



Je souhaite contribuer aux performances économiques d'une entreprise de haute technologie par mes compétences commerciales et marketing.





. Négocation commerciale et prospection

. Mise en place de démarche Trade Marketing

· Développement de plans d'actions

. Formation des utilsateurs et équipes commerciales





Une forte implication dans les missions entreprises, un bon relationnel, le sens du résultat et du client sont des éléments qui me caractérisent.



Mes compétences :

BtoB

BtoB commercial

Commercial

Commercial grands comptes

Compléments alimentaires

Dispositifs médicaux

Formation

Grands comptes

Ingénierie

Ingénierie de formation

Marketing

Marketing BtoB

Trade

Trade marketing

Vente