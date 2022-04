Fabienne MENDY

Ainsi va la vie, les choses, les gouts, les couleurs évoluent et changent. Quelques vêtements, 4 murs, des mannequins,il suffit de peu pour que je vous transporte dans un univers a travers lequel vous vous reconnaîtrez! Ainsi je pourrais vous résumer un minimum mon métier. Aujourd'hui je suis a la recherche de nouveaux challenges dans une autre enseigne.



La passion me guide! Passionnée de mode j'envisage de lancer ma collection, j'ai déjà créer plusieurs vêtements et je continue de le faire en parallèle de mon travail de visuel merchandiser.je suis a la recherche de collaborateur ( publicitaire,commercial, mode...) afin de mettre en place ce projet. Je vous invite tous a faire un tour sur ma page.Array



Mes compétences :

Stylisme

Modelisme

Merchandising