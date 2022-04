Fabienne MESTDAGH

Depuis 15 ans, j'évolue dans le domaine de la psychologie du travail et des relations humaines en accompagnant les individus comme les directions d'entreprise vers une meilleure gestion de leur capital humain.



Dans mon travail, je m’attache à placer l’homme au centre des préoccupations, car celui-ci à une place centrale pour assurer l’efficacité des systèmes de travail et d’organisation. La performance durable de l’entreprise ne peut se faire sans la considération et l’accomplissement de ses salariés.



Ainsi, l’accompagnement professionnel, à travers des actions de gestion de carrière et de coaching, permet à l’individu de développer son potentiel, et définir ses trajectoires professionnelles.



Les actions de diagnostic, de conseil et de formation auprès des Directions d’entreprise permettent de faire un état des lieux de la situation et de créer les conditions de mieux travailler ensemble.



Mon travail est résolument tourné vers le développement des richesses humaines individuelles et collectives au travail, en investissant les champs de la relation à soi, aux autres et à son environnement



Mes compétences :

Psychologue du travail

Bilan de compétences

Coaching

Recrutement

Prévention des risques

Risques psychosociaux