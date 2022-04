Fabienne MIART

Forte d’une expérience de près de dix ans en négociations commerciales dans des domaines aussi diversifiés que le tourisme de loisirs, les équipements automobiles ou encore le textile haut de gamme et près de vingt ans dans le Tourisme d’Affaire (Direction Commerciale en hôtellerie de luxe et Consultante Indépendante affiliée à un réseau International), j’ai toujours œuvré pour la satisfaction de ma clientèle.

C’est cette connaissance approfondie de mon activité qui me permet aujourd’hui d’être une interlocutrice privilégiée auprès des sociétés et des organisations qui recherchent des solutions « à la carte » pour leurs lieux évènementiels.



