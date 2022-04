Fabienne MICHALON

Diplômée en sciences sociales à l'Université, mon parcours professionnel a démarré dans le secteur associatif humanitaire pendant une dizaine d'années, jusqu'à évoluer vers un poste de responsable de programmes pluridisciplinaires en lien avec l'international (Afrique, Asie).

En 2008, j'ai décidé de me spécialiser sur les questions d'environnement à l'Ecole des Mines de Paris, afin de travailler en industie dans le secteur de l'énergie ou des services aux collectivités (transport, eau, déchets, etc.).

Ma double culture à la fois sociale et industrielle me permet d'intervenir d'une manière transversale sur des projets complexes d'aménagement du territoire et/ou industriels.



Mes compétences :

Gestion de projet

Norme ISO 14001

Évaluation environnementale

Concertation

Community management

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Enquêtes de terrain

Réglementation ICPE

Audit

Système de management de l'environnement