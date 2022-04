Fabienne MIEZAN

J’ai été contacté par une connaissance pour une vacation de un mois au ministère des armées que j’ai accepté sans insister sur ma qualité RQTH

Cette vacation s’est super bien passée si bien que d’autres contrats se sont enchaînés et je suis toujours en poste qui sait j’aurai d’ici un an un CDI

je n’ai négligé aucune proposition et ça payé

Prenez courage

aujourd’hui mes employeurs sont informés de ma situation de handicap et n’en font pas un obstacle et en tiennent compte

Il faut persévérer et ne pas se décourager



Mes compétences :

Microsoft Office

Gestion des stocks

Secrétariat

Accueil physique et téléphonique

Dactylographie

Charges sociales