Thierry FONTAINE

Je suis Consultant et Formateur en cybersécurité freelance 2018

Au sein, entre autre, dune entreprise leader en Cyber Sécurité en tant que Consultant auprès des entreprises concernées par la sécurité des SI et Formateur sur les normes ISO 2700x et RGPD , Interventions dans les écoles dingénieurs



Consultant depuis de nombreuses années dans des sociétés de services en infogérance chez différents grands-comptes. J'ai occupé des postes de management en tant que responsable des opérations, service manager, responsable des problèmes et changement, Chef de projet et Transition Manager, entre autres



Plusieurs années d'expériences dans l'ingénierie système, le management, la qualité et la gestion de projet.



J'ai suivi une formation de titre de Concepteur en Architecture Informatique option Réseaux au CNAM en 2018



Mes compétences :

Gestion de projet

Management de transition

Ingénierie système

Ingénierie Réseau

Conseil

ITIL Foundation V2

Gestion des incidents

Management

ITIL Foundation V3