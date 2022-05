Tayeb TOUAHRI

Je partage l’idée, les valeurs, l’éthique portées par l’Économie Sociale et Solidaire. Je crois en la nécessité d’associer une forme de bienveillance sociale au développement Économique.



Mon parcours professionnel quelque peu atypique partant de l’industrie, puis le travail social et se poursuivant dans le milieu associatif et plus particulièrement dans l’Insertion par l’Activité Économique m’a permis d’acquérir et de développer des capacités d’adaptation et d’évolution.



Des métiers, mais aussi des environnements, des fonctions, des statuts, des responsabilités, des taches très variées qui se sont traduites en aptitudes et en compétences multiples.



Je pense disposer d’atouts non négligeables pour occuper un poste à responsabilité au sein d’associations orientées ESS ou IAE.



Mes compétences :

Bulletins