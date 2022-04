Fabienne MIGOTTO

Passionnée par l'immobilier, j'aime partager et être à l’écoute de mes clients pour leur apporter le service qu'ils attendent. Ma formation et mon expérience me permettent aujourd’hui d'être a l 'aise avec le marché et sa réglementation qui évolue sans cesse



Mes compétences :

Aisance relationelle

Dynamique

Organisation

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Bug Tracking System