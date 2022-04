Fabienne MINEAU

Spécialiste de l'ASSURANCE, a&e Consultants propose l'AUDIT-EXPERTISE de vos contrats d'assurance afin de les optimiser : un meilleur coût et de meilleures garanties.

Nous intervenons pour vos Assurances : IARD (RC, Flottes, Dommages aux Biens, ...) et SANTE PREVOYANCE des dirigeants et des salariés.

Nous vous accompagnons en toute indépendance des assureurs (nous ne vendons pas de contrats) dans :

- l'étude coût/garanties,

- la consultation,

- la négociation avec les assureurs,

- la décision et la mise en place des contrats, la simplification des assurances,

- l'organisation de la fonction assurance, la formation,...



N'hésitez pas à me contacter au 06 25 90 63 31 et consulter le site internet



a&e Consultants est membre de CLARIOM Conseil

Membre des DCF Vichy Val d'Allier (03)



Mes compétences :

Assurances

Commerciale

Gestion des risques

Conseil

Expertise

Iard

Audit

formation

Assurance collective