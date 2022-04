Fabienne MIRANDA

Expérience

Juin 2015

Conseiller de prévention et chargée de mission sécurité -

DSDEN 91 (Académie de Versailles)



2006 - 2015

Ingénieur en charge de la prévention des risques professionnels - Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines (78)



2006

Ingénieur en Hygiène et Sécurité

9mois - Université Paris III Sorbonne Nouvelle (75)



2004-2005

Ingénieur sécurité

12 mois – WESTINGHOUSE LOGITEST (91)



2003

3 mois - FAURECIA - Service Hygiène et Sécurité Usine de Brières-les-Scellés (91)



2001

2 mois - Service Hygiène et Sécurité de la Faculté des Sciences - Université Paris Sud XI (91)



Mes compétences :

CEFRI

Ergonomie

Prévention

Professionnels

Risques professionnels

Sécurité

SSIAP

SSIAP 3

Gestion des risques professionnels