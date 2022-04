Fabienne MISS

"Ma spécialité : la dactylographie rapide et de qualité d'expertises, de dossiers d’imagerie médicale, de comptes rendus opératoires, de courriers médicaux etc …







Après de nombreuses années de pratique dans différents services hospitaliers, gérance de sociétés de télétraitement de textes dans l’expertise médicale, l’imagerie, médicale, les comptes rendus opératoires, courriers et divers, j'ai maintenant le plaisir de collaborer avec plusieurs de vos confrères qui peuvent témoigner de ma disponibilité, de la qualité de mon travail et soulager vos secrétaires parfois elles-mêmes dépassées par le nombre de comptes rendus à traiter.







La procédure de télétransmission des fichiers sons est simple : vous m'adressez un fichier audio enregistré. Les rapports dactylographiés sont rendus en WORD.doc dans le délai souhaité.







Tarif pratiqué : 2.50 € la page à 1200 caractères, Toute Taxe Comprise.



La société est ouverte tous les jours du lundi au dimanche, en cas de besoin urgent ou exceptionnel, nous pouvons traiter rapidement vos dossiers.



Je vous propose de juger par vous-même de la qualité de mon travail :



Il vous suffit de m’adresser un fichier son ainsi que la trame sur cette même boite mail, et à titre gracieux, le premier rapport vous sera offert.



Je reste à votre entière disposition de pour tout renseignement complémentaire.



Dans l'espoir d'avoir su retenir votre attention, je vous prie de croire, Docteur, à l’expression de mes salutations distinguées."







Miss Fabienne



Mail : jurimed.secretariat@gmail.com



Tel : 07.71.64.54.57



N° de SIRET : 81494632300015



171, avenue Jean Moulin



34500 BEZIERS



Mes compétences :

Fiable

Internet

Sérieuse