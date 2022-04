Fabienne MONTAUFRAY

Tout au long de mon parcours, j'ai travaillé dans un objectif d'insertion sociale et professionnelle avec des publics de différents horizons afin de lutter contre l'exclusion et la marginalisation. J'ai développé une capacité d'analyse des environnements socio-économiques et professionnels me permettant d'être source de propositions et d'adapter au mieux les actions. Je travaille dans un esprit d'accompagnement des personnes afin de sécuriser leurs parcours et de déterminer avec eux leurs besoins en formation. En effet, la formation est un levier déterminant pour la compétitivité des compétences en entreprise. Elle permet l'adaptabilité aux postes et le maintien des emplois en fonction des évolutions technologiques, du marché de l'emploi et des organisations. C'est un environnement en mouvement permanent; aussi, je suis à l'écoute de ses évolutions et de son cadre législatif.



Mes compétences :

Stratégie de communication

Gestion budgétaire

Techniques de Recherche d'Emploi

Accompagnement individuel

Ingénierie pédagogique

Ingénierie de formation

Dynamique de groupe

Coordination de projets

Gestion des ressources humaines