Fabienne MOREAU

J'ai commencée ma carrière par un CAP d'agent de magasinage et de messagerie depuis j'ai passée un BEP et un BAC pro logistique et nouvellement je viens de passée un TSMEL c'est un titre professionnel BAC+2 avec ces formations j'ai évoluée dans plusieurs domaine comme le poids lourd, l'agroalimentaire, et l'industrie

depuis avril 2011 j'ai repris une epicerie de proximité a auxonne



Mes compétences :

Logistique